Ordine | Il Milan fa di necessità di virtù La possibile soluzione per i gol
Il giornalista Franco Ordine ha parlato del pareggio del Milan contro l'Atalanta e in particolare sul problema gol dei rossoneri. L'analisi su 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«𝑪𝑰 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑹𝑨’» Così Massimiliano Allegri nel post-partita di Milan-Pisa: la parola d’ordine è “equilibrio” ️ @ipa_agency #allegri #milanpisa #milanpress - facebook.com Vai su Facebook
#Ordine: "Rinascita di #Leao con il #Milan. Da segnalare anche il contributo di #Gimenez" #SempreMilan - X Vai su X
Ordine fa notare: "Le parole di Tare sembrano preludere al piano di ricorrere nuovamente al mercato di gennaio per potenziare la rosa" - it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul calciomercato del Milan: "C’era un forte rischio che a Bergamo si ... milannews.it scrive
Ordine: "Allegri sorpreso dalla qualità della rosa di questo Milan" - Ospite di TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato il giornalista Franco Ordine. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Ordine: "Milan, è un Allegri 2.0. Ora vedremo lo scontro col Napoli" - Il giornalista Franco Ordine è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Come scrive tuttomercatoweb.com