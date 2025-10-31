Ordigno trovato in campagna fatto scoppiare in spiaggia
Un ordigno bellico è stato fatto esplodere in spiaggia ieri mattina. Il residuato bellico era stato rinvenuto lo scorso 10 ottobre nella proprietà privata di un civitanovese, nelle campagne di Santa Maria Apparente. Era stato proprio il proprietario del terreno, mentre stava lavorando nel campo, ad accorgersi dell’ordigno riemerso dal terreno e ad allertare le forze dell’ordine, segnalando il ritrovamento. Si trattava di un proiettile di artiglieria, risalente alla Seconda guerra mondiale. Dopo il sopralluogo del reparto tecnico degli artificieri, è stato disposto il brillamento dell’ordigno nel tratto di spiaggia libera del lungomare sud, tra lo stabilimento balneare Antonio e il limite nord del tiro a volo Cluana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
