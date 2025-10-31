Ordigno bellico potenzialmente letale all’agenzia di recupero crediti perquisito un sessantenne
La Spezia, 31 ottobre 2025 – Avrebbe confezionato un ordigno bellico e l’avrebbe spedito ad un’agenzia di recupero crediti. Per questo la polizia di stato della Spezia ha perquisito l’abitazione di un sessantenne residente a Faenza, accusato di aver inviato il plico agli uffici con sede nella cittadina ligure. PAVIA- SERVIZIO DI POLIZIA IN CENTRO A PIEDI CON LE NUOVE DIVISE DELLA POLIZIA IN CENTRO A PAVIA - FOTO TORRES L'indagine dei poliziotti della Digos della Spezia, con la collaborazione dell'omologo ufficio di Ravenna ed avvalendosi dell'ausilio di personale specializzato del Nucleo Artificieri della Questura della Spezia, è partita lo scorso 16 luglio, quando un pacco sospetto venne inviato presso la sede della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
