Ordigno bellico potenzialmente letale all’agenzia di recupero crediti perquisito un sessantenne

La Spezia, 31 ottobre 2025 – Avrebbe confezionato un ordigno bellico e l'avrebbe spedito ad un'agenzia di recupero crediti. Per questo la polizia di stato della Spezia ha perquisito l'abitazione di un sessantenne residente a Faenza, accusato di aver inviato il plico agli uffici con sede nella cittadina ligure. L'indagine dei poliziotti della Digos della Spezia, con la collaborazione dell'omologo ufficio di Ravenna ed avvalendosi dell'ausilio di personale specializzato del Nucleo Artificieri della Questura della Spezia, è partita lo scorso 16 luglio, quando un pacco sospetto venne inviato presso la sede della società.

