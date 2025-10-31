Orbit orbit il disco fumetto di Caparezza | il firmacopie dell’artista a Palermo

L’attesa è finalmente finita e Caparezza è pronto al lancio!Con Orbit Orbit, il nuovo album in uscita oggi, venerdì 31 ottobre, per BMG accompagnato dall’omonimo comic book, l’artista presenta una nuova opera che esalta le sue due anime: quella di musicista e quella di appassionato e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#InTheNews – “Decision Intelligence in Space: A Cloud Beyond the Clouds,” an op-ed by Viney Jean-Francois Dhiri-François Dhiri, Head of Business Development – Space Cloud Services at D-Orbit, published in SatMagazine. The article explores how decisi - facebook.com Vai su Facebook

Caparezza presenta Orbit Orbit: nuovo album, fumetto e tour 2026 - Caparezza torna con Orbit Orbit, il nuovo album- Da mentelocale.it

Intervista – CAPAREZZA “Orbit Orbit” un viaggio cosmico tra musica e fumetto, dove l’immaginazione diventa libertà - Caparezza torna con Orbit Orbit, un concept album che esplora libertà e immaginazione attraverso 14 tracce tra elettronica e orchestra. Scrive newsic.it

Caparezza arriva con Orbit Orbit, nuovo disco e fumetto - Esce il 31 ottobre il nono disco del cantautore pugliese Caparezza, Orbit Orbit, che sarà accompagnato e accompagnerà un'omonimo fumetto. Scrive libreriamo.it