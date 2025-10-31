Orbit Orbit esce il nuovo album di Caparezza In tour nel 2026

foto di Alberto D’Andrea MILANO – L’attesa è finalmente finita e Caparezza è pronto al lancio. Con “Orbit Orbit”, il nuovo album in uscita oggi, 31 ottobre, per BMG accompagnato dall’omonimo comic book, l’artista presenta una nuova opera che esalta le sue due anime: quella di musicista e quella di appassionato e sceneggiatore di fumetti. Un viaggio che conferma Caparezza come uno degli artisti più originali della scena musicale italiana. A quattro anni dall’ultimo progetto discografico, Caparezza torna ad orbitare intorno alle parole e al suo pubblico. Il mondo che ritrova è cambiato, ma a guidarlo è ancora una volta la curiosità, il bisogno di creare e di dare forma alle idee. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Orbit Orbit”, esce il nuovo album di Caparezza. In tour nel 2026

