Orario Cremonese Juve, i bianconeri affrontano la decima giornata di Serie A. I dettagli sull’orario e la copertura TV del match che segna l’esordio di Luciano Spalletti. L’attesa è finita: inizia l’era di Luciano Spalletti alla Juventus. Il nuovo tecnico, chiamato a risollevare le sorti della Vecchia Signora dopo l’esonero di Igor Tudor, farà il suo debutto ufficiale in una trasferta tanto affascinante quanto insidiosa. I bianconeri saranno ospiti della Cremonese in un match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Tutti gli occhi dei tifosi bianconeri sono puntati su questo appuntamento per capire quali saranno le prime scelte del tecnico di Certaldo e quale impatto avrà avuto il suo primo allenamento sulla squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Orario Cremonese Juve: quando si gioca la prima di Spalletti. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri