Opposizione divisa ma la Schlein vede pericoli autoritari

Il centrodestra mette il sigillo finale sulla riforma della giustizia: il Senato dà il via libera, in quarta lettura, alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Il testo, che ora dovrà passare al vaglio del referendum confermativo, introduce anche il doppio Csm e il sorteggio per i componenti del Csm. La sinistra, spiazzata dalle velocità con cui la maggioranza porta a casa la riforma, grida al golpe. Pd e Ms5, in questi mesi, le hanno provate tutte pur di rallentare l'iter parlamentare. A Palazzo Madama, il blocco di sinistra si spezza al momento del voto. Calenda vota con il centrodestra, Matteo Renzi si astiene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Opposizione divisa ma la Schlein vede "pericoli autoritari"

