Oppo Find X9 Pro lo smartphone che non si scarica mai e scatta come una reflex

Si allarga l’offerta degli smartphone top di gamma: Oppo ha lanciato sul mercato internazionale la nuova linea Find X9 Series. I due modelli Find X9 e Find X9 Pro, presentati a Barcellona questa settimana, forniscono prestazioni di alta qualità con il vantaggio di avere un’autonomia senza precedenti grazie alla batteria da oltre 7000 mAh. Fotocamere Hasselblad Master . Sviluppato in collaborazione con Hasselblad, il sistema di fotocamere è indubbiamente il fiore all’occhiello della linea Find X9 Series. Il Find X9 dispone di una fotocamera principale da 50 MP, a cui si aggiungono un ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico sempre da 50 MP. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Oppo Find X9 Pro, lo smartphone che non si scarica mai (e scatta come una reflex)

