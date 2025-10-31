Operazione dei carabinieri | preso referente della Scu irreperibile dal 2023
FASANO - Era sparito dai radar da un paio d'anni, per poi ricomparire all'alba di oggi, proprio nei sistemi elettronici di un elicottero dei carabinieri. Dapprima è stata inquadrata la villa che lo ospitava, tra Fasano e Locorotondo, poi direttamente lui, che non ha battuto ciglio durante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
