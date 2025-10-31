Operata a 105 anni per una frattura al femore nonna Giovanna pronta a tornare a casa

Ilpescara.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operata con successo per una frattura al femore alla soglia dei 105 anni, è pronta a tornare a casa. Protagonista della vicenda è nonna Giovanna, che potrà presto spegnere la 105ma candelina, nella sua abitazione, con i suoi cari.Ricoverata nel reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

OPERATA AL FEMORE A 107 ANNI E’ GIA’ IN PIEDI: L’INTERVENTO ALL’OSPEDALE DI LANCIANO - LANCIANO – E’ nata nel 1919, al tempo della prima guerra mondiale appena finita, e una frattura di femore per una persona di quell’età può essere fatale. Si legge su abruzzoweb.it

operata 105 anni fratturaOperata al femore a 107 anni, è già in piedi - Operata al femore a 107 anni, è già in piedi: l'intervento è stato eseguito qualche giorno fa dall'equipe di ortopedia dell'ospedale di Lanciano sotto la guida di Luigi De Fanis, che valutate le buone ... Lo riporta ansa.it

operata 105 anni fratturaLanciano, nonna da record: operata al femore a 107 anni - E’ nata nel 1919, al tempo della prima guerra mondiale appena finita, e una frattura di femore per una persona di quell’età può essere fatale. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Operata 105 Anni Frattura