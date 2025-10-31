Operata a 105 anni per una frattura al femore nonna Giovanna pronta a tornare a casa

Operata con successo per una frattura al femore alla soglia dei 105 anni, è pronta a tornare a casa. Protagonista della vicenda è nonna Giovanna, che potrà presto spegnere la 105ma candelina, nella sua abitazione, con i suoi cari.Ricoverata nel reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

