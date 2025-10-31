Operaio morto per aver respirato amianto nel Napoletano | oltre 1 milione di euro di risarcimento alla famiglia
È la decisione del Tribunale di Nola per la famiglia di un operaio di Volla, deceduto a causa di un mesotelioma provocato da una lunga esposizione all'amianto sul luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un operaio di 67 anni è morto folgorato a Lecce mentre lavorava all'interno di un cantiere in una zona di campagna in via Vecchia Frigole. A quanto si apprende erano in corso alcuni interventi per la realizzazione di un muretto a secco quando, per cause in - facebook.com Vai su Facebook
Roma, un operaio morto e uno ferito grave in una azienda di elettronica https://ilsole24ore.com/art/roma-operaio-morto-e-ferito-grave-una-azienda-elettronica-AHUl20DD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760 - X Vai su X
Operaio morto per aver respirato amianto nel Napoletano: oltre 1 milione di euro di risarcimento alla famiglia - È la decisione del Tribunale di Nola per la famiglia di un operaio di Volla, deceduto a causa di un mesotelioma provocato da una lunga esposizione all'amianto ... Secondo fanpage.it
Morto dopo aver respirato amianto: risarcimento a più di 30 anni dal decesso - È il riconoscimento, non solo della responsabilità di chi ha esposto i lavoratori a un pericoloso cancerog ... Come scrive napolitoday.it
Operaio Stellantis in cassa integrazione lavora in nero e muore travolto da un motore a Torino Parella: condannato il titolare dell’officina - La sentenza pronunciata oggi, 30 ottobre 2025, al tribunale di Torino, prevede la sospensione della pena, grazie alla condizionale. Da torinotoday.it