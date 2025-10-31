Opera Metropolitana nuovo cda Ecco i nomi di ’magnifici sette’

Nuovo Consiglio d’amministrazione per l’ Opera Metropolitana di Siena, dove sono stati ufficializzati i sette membri, nominati per un triennio, due dall’Ordinario Diocesano e cinque dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sentito l’arcivescovo Augusto Paolo Lojudice. Il nuovo Cda, nella prima riunione, provvederà a eleggere al suo interno il Rettore. A far parte del ’settebello’ ci sono imprenditori, esponenti politici e rappresentanti dell’Arcidiocesi. Tutti avevano presentato la candidatura al ministero. Si tratta di Agostino Anselmi Zondadari, imprenditore appartenente a una nobile famiglia senese, proprietario delle Volte di Vicobello, nonché vice presidente dell’Associazione proprietari, allenatori e allevatori cavalli da Palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

