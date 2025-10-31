ONU a Usa | ‘stop esecuzioni extragiudiziali nei Caraibi’
Gli attacchi statunitensi nei Caraibi, contro un presuto narcotraffico, hanno ucciso almeno 62 persone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Onu agli Usa: stop agli attacchi usa contro presunte navi della droga - Le Nazioni Unite hanno esortato gli Stati Uniti a porre fine agli attacchi contro navi nei Caraibi e nel ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com