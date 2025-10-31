Only Murders in the Building non cambierà mai e va bene così

Poche serie attualmente in circolazione possono definirsi davvero comfort senza far leva sull’effetto nostalgia. Only murders in the building è riuscita dove molti hanno fallito, trovando nel tempismo e nell’astuzia le sue armi vincenti: temi apprezzatissimi da diverse generazioni, una formula ripetitiva quanto basta per tenere incollati allo schermo, un trio di protagonisti semplicemente irresistibile. Se a questi elementi aggiungiamo delle guest star di altissimo livello, ecco la ricetta perfetta per il successo. Passano le stagioni, OMITB entra a far parte del nostro vissuto e senza neanche accorgercene ci ritroviamo già alla quinta stagione. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Only Murders in the Building non cambierà mai (e va bene così)

