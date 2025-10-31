Omicidio Pasolini cinque libri sul delitto 

Quarantanove anni dopo la notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, l’omicidio di Pier Paolo Pasolini presenta ancora delle ombre. La sentenza d’appello del 1976 indicò come unico colpevole Pino Pelosi, diciassettenne che confessò di aver ucciso il regista dopo un rapporto sessuale degenerato in lite, ma il Tribunale dei minori riconobbe la probabile presenza di altre persone sulla scena. La Cassazione del 1979 confermò l’assoluta responsabilità di Pelosi, chiudendo formalmente il caso. Eppure, tra cinema e letteratura, autori e registi hanno continuato a esplorare le ombre rimaste, interrogandosi su moventi, mandanti e misteri mai chiariti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

