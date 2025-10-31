Omicidio Pasolini cinque film sui fatti del 2 novembre 1975

A 49 anni dalla notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, la morte di Pier Paolo Pasolini presenta ancora delle ombre. All’epoca, l’unico condannato fu Pino Pelosi, diciassettenne fermato a Ostia mentre guidava l’Alfa Romeo del regista. Disse di aver reagito a una lite scoppiata dopo un rapporto sessuale. In primo grado i giudici parlarono di omicidio «in concorso con ignoti», ma in appello il“concorso” sparì: per la Corte Pelosi agì da solo. La Cassazione, nel 1979, chiuse così la vicenda giudiziaria, ma non quella storica. Da allora, il caso Pasolini è rimasto un nodo irrisolto tra depistaggi, ipotesi e sospetti mai del tutto chiariti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidio Pasolini, cinque film sui fatti del 2 novembre 1975

