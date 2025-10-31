Omicidio Meredith Kercher spunta un insospettabile in fuga verso l’estero Ma l’indagine resta chiusa

Perugia, 31 ottobre 2025 – Il pm storico del caso Meredith  sostiene che ci fu un insospettabile in fuga verso l’estero pochi giorni dopo il delitto. Un insospettabile che potrebbe avere a che fare con l’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa uccisa a Perugia la sera del 1º novembre 2007. La rivelazione arriva dall’ex pubblico ministero, Giuliano Mignini che coordinò le indagini e poi, una volta in pensione si avvicinò ad Amanda Knox, tanto da incontrarla, aprendo un dialogo con lei. “Una persona che non conoscevo mi ha contattato all’inizio dell’anno per dirmi che aveva delle informazioni da rivelarmi, informazioni che non si era sentito di svelare prima – spiega Mignini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

