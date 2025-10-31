Omicidio Meredith Kercher Mignini | Una fonte mi ha detto il nome di un individuo che scappò all' estero pochi giorni dopo il delitto

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una fonte che ritengo affidabile mi ha fatto il nome di un individuo, mai preso in considerazione prima d'ora. Una persona che potrebbe essere implicata nell'omicidio e che scappò all'estero pochi giorni dopo il delitto”. È questo un passaggio dell'intervista de La Stampa a Giuliano Mignini, ex. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

