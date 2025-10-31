Omicidio Meredith Kercher Mignini | Una fonte mi ha detto il nome di un individuo che scappò all' estero pochi giorni dopo il delitto
“Una fonte che ritengo affidabile mi ha fatto il nome di un individuo, mai preso in considerazione prima d'ora. Una persona che potrebbe essere implicata nell'omicidio e che scappò all'estero pochi giorni dopo il delitto”. È questo un passaggio dell'intervista de La Stampa a Giuliano Mignini, ex. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Riprendiamo le giuste tradizioni: oggi nuovo incontro con il mitico e istrionico Mimmo Fiorani️ Esploriamo tutti i retroscena dell'omicidio di Meredith Kercher.
"Ci sono storie che non finiscono.. la mia è così. Si rovina la vita degli innocenti". Raffaele Sollecito torna a parlare dell'omicidio di Meredith Kercher ma anche di Garlasco.
Ex pm fa nuovo nome ma nessun fascicolo su omicidio Meredith - A 18 anni dall'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini torna a Parlare di quel delitto in un'intervista alla Stampa.
Omicidio Meredith, la rivelazione dell'ex pm: «Una persona scappò all'estero subito dopo il delitto» - A farlo è, in un'intervista a La Stampa, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini.
Intervista con Giuliano Mignini, il magistrato che curò le indagini: «Nuova pista sul tavolo della procura» Sono passati diciotto anni da quel 1° novembre 2007, quando Meredith Kercher, studentessa in Erasmus a Perugia, fu uccisa nella casa che condivideva con Amanda Knox.