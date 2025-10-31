Omicidio Gozzoli condannato anche il secondo imputato | pena di 27 anni

Modena, 31 ottobre 2025 – Condannato a 27 anni di carcere anche il secondo imputato dell’omicidio del 41enne Alessandro Gozzoli, originario di Bazzano (Bologna) e residente a Casinalbo (Formigine),dove, nel marzo del 2023 il suo corpo è stato trovato legato nel letto della sua abitazione. Si tratta del 21enne Marcelino Caldarariu. Nei mesi scorsi era stato condannato a 18 anni, ma col rito abbreviato, anche il primo imputato, il 22enne Petre Dabuleanu. Entrambi di origine rumena, i due sono risultati colpevoli delle accuse di omicidio volontario, rapina aggravata ed indebito utilizzo di carte di credito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Gozzoli, condannato anche il secondo imputato: pena di 27 anni

