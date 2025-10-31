Omicidio di Pierina Paganelli minacce di morte al figlio Giuliano e ad altri familiari
Omicidio di Pierina Paganelli, la sua famiglia è stata raggiunta da minacce di morte. Lo ha rivelato il figlio della donna, Giuliano Saponi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Omicidio #Pierina, nuova perizia fonica che potrebbe portare un colpo di scena sul giallo. #DentrolaNotizia
Omicidio Pierina Paganelli, l'agghiacciante racconto in aula di Manuela Bianchi: "Minacce che mi ricordano la mafia" - Durante l’incidente probatorio nel processo a carico di Luois Dassilva, l’uomo accusato di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre del 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini, è stata ... Come scrive notizie.it
Pierina Paganelli, Giuliano: “C’è una persona che al momento opportuno pagherà”/ “Mia figlia? E’ dura…” - A Storie Italiane si parla di Pierina Paganelli, con l'intervista a Giuliano Saponi, figlio della vittima ed ex marito di Manuela Bianchi ... Secondo ilsussidiario.net
Pierina Paganelli, Manuela: “Da Valeria minacce tipo mafia”/ “Volevo lasciare Louis a settembre ’23” - Il giallo di Pierina Paganelli a Dentro la notizia con le parole di Manuela Bianchi durante l'incidente probatorio: ecco che cosa ha detto ... ilsussidiario.net scrive