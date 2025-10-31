Omicidio di Pierina Paganelli minacce di morte al figlio Giuliano e ad altri familiari

Notizie.virgilio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio di Pierina Paganelli, la sua famiglia è stata raggiunta da minacce di morte. Lo ha rivelato il figlio della donna, Giuliano Saponi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

omicidio di pierina paganelli minacce di morte al figlio giuliano e ad altri familiari

© Notizie.virgilio.it - Omicidio di Pierina Paganelli, minacce di morte al figlio Giuliano e ad altri familiari

News recenti che potrebbero piacerti

omicidio pierina paganelli minacceOmicidio Pierina Paganelli, l'agghiacciante racconto in aula di Manuela Bianchi: "Minacce che mi ricordano la mafia" - Durante l’incidente probatorio nel processo a carico di Luois Dassilva, l’uomo accusato di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre del 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini, è stata ... Come scrive notizie.it

omicidio pierina paganelli minaccePierina Paganelli, Giuliano: “C’è una persona che al momento opportuno pagherà”/ “Mia figlia? E’ dura…” - A Storie Italiane si parla di Pierina Paganelli, con l'intervista a Giuliano Saponi, figlio della vittima ed ex marito di Manuela Bianchi ... Secondo ilsussidiario.net

omicidio pierina paganelli minaccePierina Paganelli, Manuela: “Da Valeria minacce tipo mafia”/ “Volevo lasciare Louis a settembre ’23” - Il giallo di Pierina Paganelli a Dentro la notizia con le parole di Manuela Bianchi durante l'incidente probatorio: ecco che cosa ha detto ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pierina Paganelli Minacce