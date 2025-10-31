Omicidio di Marcin Wojciechowski a Torino il clochard crivellato di colpi | arrestato 63enne di Venaria Reale

Notizie.virgilio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessantatreenne di Venaria Reale fermato per omicidio volontario: ucciso un senzatetto dopo una lite nei boschi di Torino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

omicidio di marcin wojciechowski a torino il clochard crivellato di colpi arrestato 63enne di venaria reale

© Notizie.virgilio.it - Omicidio di Marcin Wojciechowski a Torino, il clochard crivellato di colpi: arrestato 63enne di Venaria Reale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

omicidio marcin wojciechowski torinoOmicidio di Marcin Wojciechowski a Torino, il clochard crivellato di colpi: arrestato 63enne di Venaria Reale - Sessantatreenne di Venaria Reale fermato per omicidio volontario: ucciso un senzatetto dopo una lite nei boschi di Torino. Scrive virgilio.it

omicidio marcin wojciechowski torinoArrestato il presunto assassino del senzatetto polacco Marcin Wojciechowski - E' un uomo di 63 anni di Venaria Reale, dove avvenne l'omicidio, il 19 gennaio 2024 in un boschetto lungo la ferrovia Torino- Da rainews.it

omicidio marcin wojciechowski torinoCinque colpi nel bosco, arrestato a Venaria l’uomo accusato di aver ucciso il senzatetto polacco - Fermo per omicidio nel Torinese: 63enne indagato, vittima il polacco Marcin Wojciechowski lungo la Torino- Riporta giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Marcin Wojciechowski Torino