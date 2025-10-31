Omicidio del senzatetto Margin Wojciechowski a Venaria Reale | arrestato l' uomo accusato di avergli sparato cinque volte

Torinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di martedì 28 ottobre 2025 i carabinieri del nucleo investigativo di Torino e della compagnia di Venaria Reale hanno fermato un 63enne italiano residente nella cittadina della Reggia accusato dell'omicidio di Margin Wojciechowski, il 43enne senzatetto polacco ucciso con diversi colpi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Omicidio del senzatetto Margin Wojciechowski a Venaria Reale: arrestato l'uomo accusato di avergli sparato - Nella notte di martedì 28 ottobre 2025 i carabinieri del nucleo investigativo di Torino e della compagnia di Venaria Reale hanno fermato un 63enne italiano residente nella cittadina della Reggia accus ... Si legge su torinotoday.it

omicidio senzatetto margin wojciechowskiArrestato il presunto assassino del senzatetto polacco Marcin Wojciechowski - E' un uomo di 63 anni di Venaria Reale, dove avvenne l'omicidio, il 19 gennaio 2024 in un boschetto lungo la ferrovia Torino- Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Senzatetto Margin Wojciechowski