Omicidio del senzatetto Margin Wojciechowski a Venaria Reale | arrestato l' uomo accusato di avergli sparato cinque volte
Nella notte di martedì 28 ottobre 2025 i carabinieri del nucleo investigativo di Torino e della compagnia di Venaria Reale hanno fermato un 63enne italiano residente nella cittadina della Reggia accusato dell'omicidio di Margin Wojciechowski, il 43enne senzatetto polacco ucciso con diversi colpi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
