Omicidio Alessandro Coatti in Colombia arrestato Uber Etilvio Torres García | adescò il biologo italiano tramite app di incontri gay

Il giovane avrebbe contattato il biologo italiano tramite una app di incontri gay, fissando un appuntamento al Parque de los Novios, una delle zone più frequentate del centro di Santa Marta. Da lì, i due si sarebbero incamminati lungo il lungomare della baia prima di prendere un taxi in direzione de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Alessandro Coatti in Colombia, arrestato Uber Etilvio Torres García: adescò il biologo italiano tramite app di incontri gay

