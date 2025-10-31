Oltre cento gli studenti vaccinati all’Open Day anti-Hpv dell’Università di Catania
Grande partecipazione all’Open Day universitario dedicato alla vaccinazione anti-Hpv, organizzato presso il Comparto 10, Edificio C, del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia” dell’Università di Catania. Nel corso dell’iniziativa sono stati vaccinati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
