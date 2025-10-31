Olivia Newton-John il ricordo della figlia Chloe Lattanzi | Molti dimenticano che ho perso la mamma non la leggenda A letto mangiavamo caramelle lì nessuno poteva portarmela via

A tre anni dalla morte della star di Grease, la figlia Chloe Lattanzi tiene fede al suo desiderio e sostiene i malati di cancro e i fragili: da lei ha imparato che anche il dolore può renderci persone migliori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Olivia Newton-John, il ricordo della figlia Chloe Lattanzi: «Molti dimenticano che ho perso la mamma, non la leggenda. A letto mangiavamo caramelle, lì nessuno poteva portarmela via»

News recenti che potrebbero piacerti

Dame Olivia Newton-John al "Qantas Airways Spirit of Australia Party" (Hollywood gennaio 2012) Cliccare su immagine, grazie - facebook.com Vai su Facebook

Olivia Newton-John, il ricordo della figlia Chloe Lattanzi: «Bisogna credere che siamo magici» - A tre anni dalla morte della star di Grease, la figlia Chloe Lattanzi tiene fede al suo desiderio e sostiene i malati di cancro e i fragili: da lei ha imparato che anche il dolore può renderci persone ... Secondo vanityfair.it