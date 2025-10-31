Olivia Dean ci ha preparato una playlist da urlo che innamora al primo ascolto

La musica di Olivia Dean è morbida e ricca come il burro di alta gamma che si trova solo in certe gastronomie di West London. È anche estremamente pop. Il secondo album di questa stella 26enne del neo-soul, The Art of Loving, ha raggiunto la vetta delle classifiche in UK, riuscendo nella rara impresa di avere album e singolo ( Man I Need, che attualmente ha superato i 250 milioni di streaming su Spotify ) entrambi al numero uno nello stesso momento. È la prima artista solista britannica a fare la doppietta dai tempi di Adele e, come Adele, Olivia Dean sta dimostrando che le sontuose canzoni dal sapore retrò possono essere più che mai attuali nel XXI secolo, a patto che siano scritte ed eseguite con grande talento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Olivia Dean ci ha preparato una playlist da urlo che innamora al primo ascolto

