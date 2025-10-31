Olio da motore tubi al neon e amianto | scoperta una maxi discarica di rifiuti pericolosi

Una discarica di rifiuti pericolosi. E’ quanto è stata scoperto – e sequestrato – dalla Guardia di Finanza. Nel corso di una attività volta al contrasto di reati ambientali perpetrati sul territorio estense, i militari hanno individuato un terreno di circa 2.300 metri quadrati, ubicato nel. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

