Olimpiadi 2026 più controlli in Valtellina | Regione Lombardia stanzia 700mila euro

Aumentano i controlli in Valtellina in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La Giunta regionale lombarda ha approvato, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, una delibera che prevede un finanziamento di 700mila euro a favore della provincia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'Amico del Popolo. . Cento giorni alle Olimpiadi: un cadorino portabandiera. Il punto sui lavori, Simico: «Ci stiamo preparando alla volata finale per essere all'altezza di questo straordinario appuntamento con il mondo». Stallo sulla cabinovia Apollonio-Socre - facebook.com Vai su Facebook

Quarta commissione ha ospitato in audizione Prefetto e Viceprefetto Belluno su controlli Olimpiadi - La Quarta commissione consiliare, presieduta da Andrea Zanoni (Alleanza Verdi Sinistra), vicepresidente Roberto Bet (Lega- Segnala ansa.it

OLIMPIADI 2026/ Cosa cambia per gli sciatori nell’area di Cortina dal 12 gennaio? - Cortina 2026, il Consorzio degli esercenti impianti a fune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo/Misurina e San Vito di ... Secondo ilsussidiario.net

Cercano di infiltrarsi negli appalti delle Olimpiadi 2026, tre arresti. Gli indagati: 'Questa è Cortina, comandiamo noi' - Si erano presi la gestione diretta e indiretta di alcuni locali di Cortina d'Ampezzo e puntavano a infiltrarsi negli appalti relativi ai Giochi olimpici invernali, dopo aver conquistato il controllo ... ansa.it scrive