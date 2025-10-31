Olimpiadi 2026 più controlli in Valtellina | Regione Lombardia stanzia 700mila euro

Sondriotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumentano i controlli in Valtellina in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La Giunta regionale lombarda ha approvato, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, una delibera che prevede un finanziamento di 700mila euro a favore della provincia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Quarta commissione ha ospitato in audizione Prefetto e Viceprefetto Belluno su controlli Olimpiadi - &nbsp;La Quarta commissione consiliare, presieduta da&nbsp;Andrea Zanoni&nbsp;(Alleanza Verdi Sinistra), vicepresidente&nbsp;Roberto Bet&nbsp;(Lega- Segnala ansa.it

OLIMPIADI 2026/ Cosa cambia per gli sciatori nell’area di Cortina dal 12 gennaio? - Cortina 2026, il Consorzio degli esercenti impianti a fune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo/Misurina e San Vito di ... Secondo ilsussidiario.net

Cercano di infiltrarsi negli appalti delle Olimpiadi 2026, tre arresti. Gli indagati: 'Questa è Cortina, comandiamo noi' - Si erano presi la gestione diretta e indiretta di alcuni locali di Cortina d'Ampezzo e puntavano a infiltrarsi negli appalti relativi ai Giochi olimpici invernali, dopo aver conquistato il controllo ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Olimpiadi 2026 Pi249 Controlli