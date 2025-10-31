Olimpiadi 2026 la House of Switzerland unisce Milano e Cortina
Milano, 31 ott. (askanews) – In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Svizzera presenta la House of Switzerland Italia, un progetto che prenderà vita in due sedi, a Milano e a Cortina d’Ampezzo, per celebrare lo spirito olimpico e quello alpino, intrecciando sport, cultura, innovazione e sostenibilità. Dal 4 febbraio 2026 la sede milanese sarà ospitata al Centro Svizzero di via Palestro, mentre dal 6 febbraio aprirà anche quella di Cortina d’Ampezzo, all’interno dell’area dello Stadio Olimpico. In entrambe le località, la House of Switzerland offrirà ai visitatori un luogo di incontro e scoperta, dove seguire le gare sui maxischermi, partecipare a eventi, degustare specialità elvetiche e vivere l’atmosfera dei Giochi in uno spazio aperto e conviviale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
