Olimpia | la difesa è il miglior attacco l’Armani schianta Parigi

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 ottobre 2025  - E alla fine vinse anche al Forum. L’Olimpia Milano supera il Paris Basketball in Eurolega per 86-77 trovando il primo successo tra le mura amiche in Eurolega. L a miglior difesa del torneo è la museruola perfetta per fermare l’attacco atomico del Paris Basketball. Milano vince e, lo fa con pieno merito con un’applicazione del piano partita praticamente perfetta volto a togliere qualsiasi transizione ai francesi, soprattutto nel primo tempo dove lascia solo 27 punti agli ospiti. In attacco, invece, il girare di tanti protagonisti diversi toglie punti di riferimento ai transalpini che, ad un certo punto, non sanno davvero più chi marcare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

olimpia la difesa 232 il miglior attacco l8217armani schianta parigi

© Sport.quotidiano.net - Olimpia: la difesa è il miglior attacco, l’Armani schianta Parigi

News recenti che potrebbero piacerti

olimpia difesa 232 migliorOlimpia: la difesa &#232; il miglior attacco, l’Armani schianta Parigi - Ottima prova dei biancorossi che ingarbugliano l’attacco atomico del Paris e vincono 86- Come scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Olimpia Difesa 232 Miglior