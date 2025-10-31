Olimpia | la difesa è il miglior attacco l’Armani schianta Parigi
Milano, 30 ottobre 2025 - E alla fine vinse anche al Forum. L’Olimpia Milano supera il Paris Basketball in Eurolega per 86-77 trovando il primo successo tra le mura amiche in Eurolega. L a miglior difesa del torneo è la museruola perfetta per fermare l’attacco atomico del Paris Basketball. Milano vince e, lo fa con pieno merito con un’applicazione del piano partita praticamente perfetta volto a togliere qualsiasi transizione ai francesi, soprattutto nel primo tempo dove lascia solo 27 punti agli ospiti. In attacco, invece, il girare di tanti protagonisti diversi toglie punti di riferimento ai transalpini che, ad un certo punto, non sanno davvero più chi marcare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
