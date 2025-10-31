Olanda il centro fa la destra e la sinistra esulta
La sinistra esulta perché un partito di centro, con un programma di destra, ha superato di pochissimo la destra. È questa la sintesi delle elezioni nei Paesi Bassi visto dai quotidiani italiani che vanno per la maggiore. Partiamo dalle estreme: Repubblica giovedì titolava “ Olanda, voto a sorpresa. I liberali pro Ue battono l’ultradestra di Wilders”. Sulla Stampa (stessa parrocchia GEDI) si leggeva: “Olanda, rivoluzione Jetten. Il liberale pro-Ue ferma l’ultradestra di Wilders”. Complimenti per la parafrasi. Poi oggi si è saputo che fra i “cattivi”, cioè i sovranisti e anti-islamici guidati dal biondo Geert e i “buoni” del volto nuovo Rob Jetten c’è stato un serrato testa-a-testa e Wilders ieri sera ancora non concedeva la vittoria all’avversario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
