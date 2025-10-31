Ok ai missili Tomahawk per l’Ucraina il via libera dal Pentagono accontenta Zelensky | manca solo il via libera di Trump

Il Pentagono avrebbe dato il via libera fornire all’Ucraina missili da crociera Tomahawk a lungo raggio, dopo aver valutato che l’operazione non comprometterebbe le scorte strategiche degli Stati Uniti. La decisione finale, tuttavia, resta nelle mani del presidente Donald Trump, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi ed europei citati dalla CNN. Il parere positivo dei vertici militari è arrivato all’inizio di ottobre, poco prima dell’incontro alla Casa Bianca tra Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino aveva chiesto i Tomahawk – missili con una gittata di circa 1.600 chilometri – per colpire infrastrutture energetiche russe in profondità nel territorio nemico. 🔗 Leggi su Open.online

