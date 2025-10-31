Ognissanti cambiano le aperture dello sportello Anagrafe e Urp | le disposizioni
Nel giorno di Ognissanti, 1 novembre, gli uffici del Comune di Ferrara solitamente operativi al sabato rimarranno chiusi al pubblico. La variazione principale riguarda lo Sportello Centrale Anagrafe di via Fausto Beretta, aperto ogni primo e terzo sabato del mese per consentire ai cittadini di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
