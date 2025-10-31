Ognissanti | 25,7 milioni di veicoli sulla rete Anas

Nel weekend di Ognissanti previsti 25,7 milioni di spostamenti. Anas invita alla prudenza e ricorda: “Guida e Basta!”. ROMA – Nel week-end di Ognissanti sulla rete Anas, Società del Gruppo Fs, sono previsti circa 25,7 milioni di spostamenti di autoveicoli. “In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare. Ricordiamoci sempre – sottolinea l’Ad Anas – che la sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

