Oggi in TV 31 ottobre | anticipazioni Uomini e Donne Tradimento Tale e Quale Show

Nuovi appuntamenti con i programmi e le serie TV più seguite in televisione in Italia, tra Rai 1 e Canale 5. Non manca la consueta puntata con Uomini e Donne e i colpi di scena dei suoi protagonisti. Stasera, invece, appuntamento imperdibile con la semifinale di Tale e Quale Show. Non solo, i fan di Tradimento potranno assistere su Canale 5 a nuove e interessanti svolte, che stanno portando rapidamente verso il finale. Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi. Oggi pomeriggio dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione del 14 ottobre scorso, dopo la puntata di ieri. Vedremo Cinzia Paolini al centro dello studio con Mario Lenti ed Enrico. 🔗 Leggi su Latuafonte.com