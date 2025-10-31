Oggi 31 ottobre Santa Lucilla di Roma | la fanciulla nata cieca che guarì prodigiosamente
Santa Lucilla di Roma, martire dei primi secoli, è protagonista di un miracolo: nata senza la vista, la riacquista dopo aver ricevuto il Battesimo. La figura di Santa Lucilla di Roma, che la Chiesa ricorda oggi 31 ottobre, è avvolta da un’aura di mistero. Non sono molte le informazioni su di lei, come è comune. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi giovedì 30 ottobre alle 16:00 a Palazzo degli Anziani si terrà la conferenza "Il senso del mare di Ancona nella letteratura e nel cinema". Il relatore è Antonio Luccarini. L'iniziativa si tiene nell'ambito della mostra fotografica "Ancona tra passato e futur - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 31 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Da nostrofiglio.it
Almanacco del 31 Ottobre, si celebra Santa Lucilla. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Scopri eventi, nascite, santi e curiosità in un almanacco ricco di storia. Segnala infocilento.it
Almanacco | Venerdì 31 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 31 ottobre è il 304º giorno del calendario gregoriano (il 305º negli anni bisestili). Si legge su pisatoday.it