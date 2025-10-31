Il problema non è Sinner: non è strano né significativo che un madrelingua tedesco esprima verso l’italianità un entusiasmo moderato. Il problema è Halloween: è strano e significativo che milioni di madrelingua italiani celebrino una festa anglofona e aliena. Significa che Ognissanti come festa non andava più bene: annoiava l’italiano e davano fastidio i Santi. Per suicidarsi culturalmente serviva questo festino estraneo, un simil-sabba che è una “introduzione al satanismo” (padre Amorth), una “esaltazione del demoniaco” (padre Bamonte), e poi, coerentemente col suo nichilismo, un attacco alla tradizione e dunque perfino alla pasticceria regionale visto che i dolcetti indispensabili per evitare i famigerati scherzetti si chiamano muffin, brownies, pancake, cupcake, donut (il donut Halloween di McDonald’s). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Odio Halloween, che ovunque mi insegue