Occupazione sì dalle assemblee I docenti | Ma da noi c’è dialogo
Fra le discussioni di chi la appoggia e chi la critica aspramente, l’ occupazione dei licei senesi in solidarietà con la Palestina va avanti, con tutto il supporto della comunità studentesca. Ieri si sono infatti tenute, su richiesta del preside, delle votazioni studentesche sia nella sede del Piccolomini che in quella del Buoninsegna, per determinare se la maggior parte degli studenti fosse interessata a continuare l’autogestione, e il risultato è stato schiacciante. "La scelta di dover votare, presa dal dirigente senza prima consultarsi con gli occupanti, ci è stata recapitata con informazioni vaghe e contraddittorie – dicono gli organizzatori dell’occupazione al Piccolomini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
CONTRO GENOCIDIO, GOVERNO MELONI E UNIVERSITÀ DELLA BERNINI: BLOCCHIAMO TUTTO! Assemblee e infopoint verso il #NoMeloniDay del 14 novembre e l'Assemblea Nazionale del 15 e 16 novembre Migliaia di studenti universitari sono scesi - facebook.com Vai su Facebook
Occupazione, sì dalle assemblee. I docenti: "Ma da noi c’è dialogo" - Ieri il voto favorevole degli studenti per proseguire fino a oggi l’iniziativa di Piccolomini e Buoninsegna. Come scrive msn.com
Occupazione in ateneo per la Palestina in assemblea i docenti ascoltano gli studenti - A due settimane dall’inizio dell’occupazione pacifica contro l’invasione israeliana della Striscia di Gaza, la protesta degli universitari e universitarie per la Palestina prosegue e incassa il ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Occupazione in ateneo a Pavia, il rettore ora tratta: verso tavolo paritetico con docenti e studenti - Un tavolo “paritetico” composto da docenti e studenti, nessun provvedimento disciplinare per i partecipanti al presidio permanente, la concessione di un’aula per svolgere attività legate ai ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it