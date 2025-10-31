Occasioni create e concesse | cosa dicono i numeri dell’Atalanta

Nel campionato immaginario che si disputa nel mondo delle statistiche – quelle che non fanno vedere tutto, ma dicono tanto – l’Atalanta avrebbe cinque punti in più, ci sarebbero decisamente meno preoccupazioni nella tifoseria e la classifica racconterebbe altro. Poi però c’è la realtà, quella che vede l’Atalanta inchiodata per 7 volte sul pareggio: non tutti uguali, anzi, ma abbastanza per aver iniziato a spazientire un po’ tutti quelli che attendono una vittoria che manca da ormai un mese. In primis Ivan Juric, che più di tutti vorrebbe vedere superato questo blocco e invece si trova costretto a esprimere rammarico per qui risultati che non arrivano, a cui fanno da contraltare delle prestazioni che acuiscono i rimpianti per i mancati successi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

