Si chiama Cota12, un acronimo scelto per indicare l’alleanza appena siglata tra l’Italia e altri 11 Paesi europei. L’obiettivo è mettere a punto strategie comuni per arginare il fenomeno dell’ obesità. Il programma sarà lanciato a breve a Bruxelles, ma le linee guida ci sono già e vedono l’ Italia capofila, come primo paese al mondo ad aver approvato una legge specifica sull’obesità. Cos’è il Cota12. Cota12 è il nome scelto per rappresentare il piano di contrasto all’obesità che coinvolta (e in prima linea) l’Italia, insieme a 11 Paesi dell’Europa centro-orientale. È l’acronimo di Cardiovascular & Obesity Tackling Alliance: alla guida c’è la AmCham Italy, la Camera di Commercio americana in Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Obesità, l’Italia capofila: siglato un accordo con 11 Paesi europei. A cosa serve e come funziona