Oaktree Inter Brookfield acquisisce la proprietà ma non la gestione! Ecco cosa cambierà

Il fondo Oaktree Capital Management non è più il proprietario dell'Inter. Come rivelato da Il Sole 24 Ore, il colosso canadese Brookfield ha rilevato per circa 3 miliardi di dollari il 26% di Oaktree, completando così un processo di acquisizione iniziato nel 2019 e assumendo il controllo diretto del club nerazzurro. Di fatto, si tratta di un cambiamento più formale che sostanziale, poiché Brookfield deteneva già la maggioranza di Oaktree. L'Inter passa ora sotto l'influenza di un superfondo quotato a New York e Toronto, che gestisce circa 2 trilioni di dollari e dispone di ramificazioni internazionali, comprese le Isole Cayman.

