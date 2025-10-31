Nvidia i legami silenziati e potenti con l' universo israeliano | quando intelligenza artificiale fa rima con geopolitica
Nvidia diventa la prima azienda al mondo a capitalizzare più di 5mila miliardi di dollari, grazie anche all'espansionismo strategico in Israele, un fattore decisivo tutto da raccontare Le ultime chiusure dei listini di Wall Street hanno reso Nvidia una potenza economica planetaria. Cinque tri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
