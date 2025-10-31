Nuvole e piovaschi | domenica atteso un ulteriore peggioramento

Temporaneo rinforzo dell’alta pressione in quota tra oggi e domani sull’Italia, ma sulla nostra regione persiste un umido flusso sudoccidentale che porterà nuvolosità diffusa. Domenica una perturbazione dalla Francia porterà un peggioramento del tempo, seguito però dal ritorno dell’alta pressione all’inizio della prossima settimana. Venerdì 31 ottobre 2025 Tempo Previsto: Cielo nuvoloso su tutti i settori con temporanee schiarite sulle Alpi. Tra pianura e Prealpi locali piovaschi nel corso della giornata, alternati a fasi di tempo asciutto. Temperature: Minime in lieve aumento (1114°C), massime in lieve aumento (1518°C). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

