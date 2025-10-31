Nutriamo il Futuro – Convegno a Catania

Laprimapagina.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 9:30, presso l’Hotel Plaza (Lungomare – Ruggero di Lauria – Catania), si svolgerà un convegno dal titolo “ Nutriamo il Futuro”. Si tratta di un incontro pubblico volto a presentare e sostenere il disegno di legge regionale sull’introduzione dell’educazione alimentare e della figura del dietista nelle scuole. Sarà un’occasione di confronto costruttivo con esperti del settore, rappresentanti politici e istituzionali, su un tema centrale per il benessere delle nuove generazioni. Introduce e modera Ersilia Saverino, Deputata PD all’Ars, commissione cultura, formazione, lavoro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

