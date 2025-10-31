Nutella scontro tra la Ferrero e la Turchia

La Ferrero e i commercianti turchi sono ai ferri corti. Tutto è partito da un in setto che ha danneggiato la produzione di nocciole in Turchia. Un raccolto più povero ha portato a un innalzamento dei prezzi. E così la società italiana, che usa le nocciole per la Nutella e non solo, ha interrotto gli acquisti dal Paese. Ferrero ha deciso di avvalersi maggiormente sulle proprie riserve e su altri Paesi che esportano le nocciole, come Cile e Usa. Secondo il Financial Times, però, il clima di tensione ha inasprito i mercati. Soprattutto perché la risposta dei commercianti turchi all’addio di Ferrero è stato un acquisto quasi compulsivo dagli altri produttori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

