Nutella scontro tra la Ferrero e la Turchia
La Ferrero e i commercianti turchi sono ai ferri corti. Tutto è partito da un in setto che ha danneggiato la produzione di nocciole in Turchia. Un raccolto più povero ha portato a un innalzamento dei prezzi. E così la società italiana, che usa le nocciole per la Nutella e non solo, ha interrotto gli acquisti dal Paese. Ferrero ha deciso di avvalersi maggiormente sulle proprie riserve e su altri Paesi che esportano le nocciole, come Cile e Usa. Secondo il Financial Times, però, il clima di tensione ha inasprito i mercati. Soprattutto perché la risposta dei commercianti turchi all’addio di Ferrero è stato un acquisto quasi compulsivo dagli altri produttori. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Gruppi di giovanissimi pronti allo scontro, dalle tasche di un 13enne spunta un tirapugni con taser incorporato - facebook.com Vai su Facebook
Scazzi turchi tra Ferrero e gli intermediari di nocciole, tutti i dettagli - Sebbene la Turchia fornisca il 70% delle nocciole a Ferrero, la multinazionale italiana con sede in Lussemburgo, negli ultimi vent’anni, ha ... Come scrive startmag.it
Il prezzo delle nocciole turche raddoppia, Ferrero sospende gli acquisti. Rischi per la Nutella? - Gelate e parassiti hanno ridotto la produzione di nocciole in Turchia portando il prezzo da circa 9 mila dollari a tonnellata a 18 mila dollari in pochi mesi ... Segnala milanofinanza.it
Prezzo delle nocciole raddoppiato e produzione dimezzata: Ferrero sospende gli acquisti per la Nutella in Turchia - Gelate e parassiti hanno decimato il raccolto turco, facendo raddoppiare i prezzi. Secondo ilfattoquotidiano.it