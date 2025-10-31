Nuovo regolamento Osp Roma concede più tempo ai locali | proroga fino a marzo 2026

Titolari di bar, pub e ristoranti avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare le domande per adeguarsi alle nuove regole sull’occupazione di suolo pubblico a Roma. È questo l’esito dell’incontro che c’è stato ieri, giovedì 30 ottobre, in Campidoglio tra le associazioni di categoria e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tutto sul nuovo regolamento ? https://mdst.it/4hCOszg #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo regolamento dell’Ue obbliga le aziende a contrastare la deforestazione - X Vai su X

Roma, occupazione suolo pubblico dei tavolini: cosa dice il Tar sul regolamento del Comune - Ora lo scrivono anche i giudici amministrativi: la pandemia Covid è per fortuna alle spalle, e fanno bene le amministrazioni che tornano a riequilibrare il rapporto tra uso pubblico e ... ilmessaggero.it scrive

Dehors e tavolini, il Tar annulla parte del regolamento di Roma: via libera alle pedane nel sito Unesco - A ricorrere al Tar contro le nuove regole sulle osp sono state l’associazione Roma Più Bella e le società Il Barroccio e Capitale Srl. Segnala romatoday.it

Tar del Lazio annulla parte del regolamento di Roma sulle pedane dei dehors - Accolto in parte il ricorso di due esercenti contro la norma comunale che vietava le pedane nelle zone pedonali e Unesco ... Da rainews.it