"Pronti al confronto, ma prima fermiamo il progetto del ponte": a dirlo è Italia Nostra dopo la presentazione dei quattro progetti alternativi al Ponte Garibaldi, e la bocciatura dell’utilizzo dei martinetti arrivata dalla struttura commissariale. "Ribadiamo che associazioni e progettisti sono pronti a un confronto, ma per prima cosa bisogna fermare il progetto del ’ponte a Brugola’, sennò non si capisce che confronto potrebbe essere", afferma Marco Lion. Un progetto che Italia Nostra contesta da sempre: l’associazione è tra gli organizzatori della petizione contro la proposta dalla struttura commissariale, che ha raccolto oltre 10mila firme: "ll progetto Anas non c’entra niente con il tessuto urbano e architettonico di Senigallia, semmai può essere considerato uno sfregio alla città e alla cultura architettonica del Bel Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ponte, Italia Nostra contro i commissari