Nuovo Piano per il diritto allo studio Nel mirino fragilità e cyberbullismo | E al centro studenti e famiglie
Doposcuola prolungato fino alle 18.30, centri ricreativi invernali e progetti su fragilità e disagio giovanile. Sono le novità introdotte con il Piano per il diritto allo studio approvato dal consiglio comunale di Arese. Un Piano da 1,4 milioni di euro definito dall’amministrazione comunale in collaborazione con i dirigenti scolastici, che risponde alle richieste delle famiglie mettendo in campo anche progetti per affrontare alcune problematiche giovanili, come disturbi dell’alimentazione, l’autolesionismo, l’isolamento sociale e il cyberbullismo. "La prima grande novità è l’attivazione dei centri ricreativi invernali con l’organizzazione di attività pensate per i periodi di chiusura scolastica come ad esempio le vacanze di Natale e Capodanno - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
