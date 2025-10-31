Nuovo pannello accanto alla statua di Camilleri Dispenza Area progressista | Ignobile
“Solo cialtroneria e disprezzo della cultura possono portare a disseminare in città, anche ai piedi della statua di Andrea Camilleri, pannelli che riproducono insignificanti carte da gioco”. Lo afferma Nuccio Dispenza, portavoce dell’Area Progressista, facendo proprie le lamentele degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
