Nuovo pannello accanto alla statua di Camilleri Dispenza Area progressista | Ignobile

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Solo cialtroneria e disprezzo della cultura possono portare a disseminare in città, anche ai piedi della statua di Andrea Camilleri, pannelli che riproducono insignificanti carte da gioco”. Lo afferma Nuccio Dispenza, portavoce dell’Area Progressista, facendo proprie le lamentele degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

