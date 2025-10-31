Nuovo orrore a Latina | un gatto ucciso a colpi di fucile
Un nuovo orrore scoperto in provincia di Latina, dove un gatto è stato ucciso a colpi di fucile, mentre alcuni giorni fa, sul territorio di Sezze, un cane è stato fatto a pezzi.L'intervento immediato della polizia è scattato dopo la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco seguiti dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Orrore a Latina: gatto ucciso a fucilate per aver “disturbato” un pollaio. Denunciati padre e figlio - Un episodio di brutale e ingiustificabile violenza sugli animali scuote la comunità di Latina. Riporta latinapress.it
Gatto ucciso a Latina, indagati un anziano e il figlio: scoperti da associazioni animaliste - A Formia grande successo per “Borgo Divino” 2025: il 24 e 25 ottobre, in località Castellone, afflusso importante nonostante la pioggia. Secondo latinaquotidiano.it
Uccide e seziona un gatto; orrore a Sezze. L’intervento delle guardie FIPSAS - Sezze, Ceriara: le guardie FIPSAS intervengono dopo una segnalazione su un cane ucciso e sezionato. Segnala latinaquotidiano.it